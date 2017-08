Kotimaa

Perjantai on sateinen ja tuulinen

Nyt toistetaan : Perjantai tuo runsaita sateita etelään

Perjantai tuo runsaita sateita etelään.



Pääkaupunkiseudulla sää on sateinen ja melko tuulinen.



Iltapäivällä pilvipeite rakoilee ja voi kehittyä ukkoskuuroja.



Illalla on selkeämpää ja poutaisempaa.



Säärintama tuo maan etelä- ja keskiosaan runsaita sateita, etelässä voi esiintyä myös ukkosta.



Illalla etelässä on lounaistuulista ja selkeämpää, jokunen sadekuuro voi vielä tulla.



Iltapäivälämpötila on sateessa noin viidessätoista, lounaisrannikolla yhtenäisemmän sateen lakattua lähellä kahtakymmentä astetta.



Pohjoisessa pilvisyys vaihtelee ja tulee paikallisia iltapäiväkuuroja.



Perjantain ja lauantain aikana matalapaine hallitsee säätilaa maan etelä- ja keskiosassa, ja sateet ovat yleisiä.



Pohjoisessa sateet jäävät vähäisiksi.



Lauantaina maan etelä- ja keskiosassa sataa monin paikoin, myös ukkosta esiintyy.



Sateita ulottuu myös osaan Kainuuta.



Pohjoisessa pilvisyys on iltapäivällä runsasta ja tulee yksittäisiä sadekuuroja.



Etelärannikolla tuulee lounaasta, maan keski- ja pohjoisosassa ilmavirtaus on idänpuoleinen.



Brittein saarten koillispuolella on voimakas matalapaine, johon liittyvä säärintama tuo runsaita sateita Fennoskandian eteläosaan.



Läntisessä ja keskisessä Euroopassa vallitsee länsilounainen ilmavirtaus ja tulee joitain kuurosateita.



Eteläisessä Euroopassa sää on aurinkoista ja kuumaa, ja lämpötila kohoaa paikoin 40 asteen yläpuolelle. Välimeren itäisimmässä osassa esiintyy ukkoskuuroja.