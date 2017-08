Kotimaa

Kokenut poliisi pitää huumekäry­käytäntöä kohtuuttomana: ”Yksi nuoruuden hairahdus voi romuttaa haaveet ammati

Tampereen kaupungin sosiaalipäivystys on törmännyt tapauksiin, joissa kannabiksen poltosta kärähtänyt nuori on jäänyt sen vuoksi ilman hakemaansa työtä tai opiskelupaikkaa. ”Niitä on aika ajoin.