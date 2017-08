Kotimaa

Lauantaina sateet yleistyvät

Viikonloppu on epävakainen.



Pääkaupunkiseudulla sää on jo aamulla epävakaista. Sade- ja ukkoskuuroja esiintyy paikoin. Päivän mittaan sateet yleistyvät ja lämpötila jää pääosin 20 asteen alapuolelle.



Sade- ja ukkoskuuroja tulee yleisesti myös muualla maan etelä- ja keskiosassa. Illalla sateet painottuvat maan länsiosaan matalapaineen keskuksen saapuessa rannikolle.



Pohjoisessa sateita tulee lähinnä Kainuussa sekä Oulun eteläpuolisilla alueilla. Pohjoisempana sää on enimmäkseen poutaista. Lapissa myös aurinko näyttäytyy.



Illan ja yön aikana matalapaine pysyttelee maan länsiosassa paikoillaan ja sää jatkuu monin paikoin sateisena. Sunnuntaina kuurosateet ja ukkoset yleistyvät jälleen.



Sunnuntaina iltapäivällä sateet ja ukkoset painottuvat maan etelä- ja keskiosaan. Vettä sataa runsaasti. Maan pohjoisosassa sateet jäävät hajanaisemmiksi.



Sää on sateista Brittein saarilta Skandinaviaan ja Suomeen ulottuvalla alueella. Jonkin verran sateita kiertyy myös Keski-Eurooppaan. Välimerellä ja Kaakkois-Euroopassa sää jatkuu kuivana ja kuumana.