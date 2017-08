Kotimaa

Sunnuntaina luvassa tuulta ja kuurosateita

Sunnuntaina on luvassa ukkoskuuroja maan etelä- ja keskiosaan.



Pääkaupunkiseudulla sää on tuulinen ja kuurosateita tulee varsinkin sisämaan puolella.



Päivälämpötila jää viidentoista asteen tietämiin.



Koko maan eteläosassa puhaltaa navakka lounaistuuli. Iltapäivällä sade- ja ukkoskuurot yleistyvät.



Illalla sää jatkuu kuurosateisena.



Kuurosateita ja ukkosta esiintyy Oulun korkeudella asti.



Lapissa on vaihtelevaa pilvisyyttä ja enimmäkseen poutaa.



Sunnuntaina matalapaine kierrättää sateita maan etelä- ja keskiosassa.



Maanantaina lännestä lähestyy korkeapaine ja matalapaine sateineen väistyy itään.



Maanantaina sää muuttuukin poutaisemmaksi, yhtenäisiä sateita tulee enää itärajalla ja maan eteläosassa tulee jokunen iltapäiväkuuro.



Päivälämpötila voi kohota pariinkymmeneen asteeseen, sateisilla alueilla jäädään viiteentoista.



Euroopan länsiosissa on korkeapaine, Brittein saaria taas lähestyy sadealue. Myös Itä-Euroopassa sataa.



Etelä-Euroopassa taas on todella lämmin, jopa 40 astetta.