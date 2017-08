Suomalaisnaisten yritys myy majoitusta kehitysmaakylien perheiden nurkkiin – Varakas elämysturisti haluaa nyt kokea aitoa elämää yksinkertaisissa oloissa

Kotimaa

Suomalaisnaisten yritys myy majoitusta kehitysmaakylien perheiden nurkkiin – Varakas elämysturisti haluaa nyt

Näin

Kylämajoitusta

Millaista

Duaran

Kehitysmaakylien

Kenties

Tausta-aineistona käytetty artikkeleita Sakariina Heikkanen: Elämystrendien suunnan tarkastelua sekä Riikka Puhakka: Matkailukysynnän trendit vuoteen 2030 mennessä.