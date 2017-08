Kotimaa

Pääkaupunkiseudulla kovaa tuulta ja ukkoskuuroja

Nyt toistetaan : Maanantaina luvassa kovaa tuulta ja ukkoskuuroja

Maanantaina saadaan ukkoskuuroja maan etelä- ja keskiosassa



Pääkaupunkiseudulla sää on tuulinen ja kuurosateita tulee varsinkin sisämaan puolella.



Päivälämpötila on viidentoista tietämissä.



Maan eteläosassa puhaltaa navakka lounaistuuli.



Iltapäivällä sade- ja ukkoskuurot yleistyvät. Illalla sää jatkuu kuurosateisena.



Kuurosateita ukkosen kera esiintyy Oulun korkeudella asti.



Lapissa on vaihtelevaa pilvisyyttä ja enimmäkseen poutaa.



Päivälämpötila on viidentoista asteen vaiheilla, Pohjois-Lapissa kymmenessä.



Maanantaina matalapaine kierrättää sateita maan etelä- ja keskiosassa. Tiistaina lännestä lähestyy korkeapaine ja matalapaine sateineen väistyy itään.



Tiistaina sää muuttuu poutaisemmaksi, yhtenäisiä sateita tulee enää itärajalla.



Etelässä saadaan jokunen iltapäiväkuuro. Aurinkoisinta sää on länsirannikon tuntumassa.



Etelä- ja Itä-Euroopassa sää jatkuu erittäin lämpimänä, Välimeren alueella jopa kuumana.



Balkanilla ja Italiassa ylitetään 40 astetta.



Brittein saarilla ja Skandinaviassa on epävakaisempaa ja viileämpää.