Kotimaa

Poliisi etsii Raahessa varastettua taksia – autosta tehty havaintoja Vihannissa

Raahen taksiaseman pysäköintipaikalta on anastettu taksiauto sunnuntaina aamupäivällä.



Asia ilmeni, kun paikallinen taksinkuljettaja oli havainnut auton liikenteessä Vihannissa, vaikka sen ei olisi pitänyt olla ajovuorossa.



Anastettu taksi on etsintäkuulutettu. Auto on hopeanvärinen farmarimallinen Skoda Superb, jonka rekisterinumero on RRV-779.



Oulun poliisilaitoksen tiedotteen mukaan anastetusta taksiautosta on havaintoja Vihannin ST1- huoltoasemalta, jossa autoa tankattiin myöhemmin.



Poliisilla on varteenotettava vihje epäillystä tekijästä. Tutkinnassa selvitetään, miten taksin avaimet joutuivat vääriin käsiin.