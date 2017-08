Kotimaa

Auto suistui päin talon seinää Juvalla – poliisi epäilee 22-vuotiaan miehen ajaneen rajua ylinopeutta

Henkilöauto suistui talon seinään Juvalla Juvantiellä maanantaina noin kello 12, kertoo poliisi tiedotteessaan.



Poliisin mukaan ajoneuvo on ilmeisesti ottanut kimmokkeen hidasteesta, joka sijaitsee tiellä noin 50 metriä ennen onnettomuuspaikkaa. Tämän jälkeen auto on kyntänyt heinikossa noin 35 metriä ja osunut lopulta talon seinään.



Paikalla on 40 kilometrin tuntinopeusrajoitus, ja näkyvyys on ollut hyvä.



Autoa kuljettanut 22-vuotias paikkakuntalainen mies loukkasi törmäyksessä päänsä ja rintakehänsä. Hänet toimitettiin sairaalaan tarkistuttamaan vammojaan. Ajoneuvossa ei ollut kuljettajan lisäksi muita matkustajia.



Auto vaurioitui poliisin mukaan huomattavasti ja rikkoi talon seinän kantavia rakenteita.



Auton vaurioiden ja tapahtumapaikan jälkien perusteella poliisi epäilee kuljettajan ajaneen reilua ylinopeutta ja menettäneen ajoneuvon hallinnan törmätessään hidasteeseen. Alkoholilla ei ollut osuutta onnettomuuteen.



Poliisi tutkii tapausta törkeänä liikenneturvallisuuden vaarantamisena.