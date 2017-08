Kotimaa

Aamu valkenee pääkaupunkiseudulla poutaisena – päivällä lämpöä yli 20 astetta

Nyt toistetaan : Sääennuste tiistaina 8.8.

Tiistaiaamu valkenee pääkaupunkiseudulla poutaisena ja monin paikoin aurinkoisena. Päivän mittaan lämpötila kohoaa reiluun 20 asteeseen. Lounaasta puhaltava tuuli on kohtalaista.



Maan länsiosassa pilvisyys on runsasta ja etenkin Pohjanmaalla tulee hajanaisia sateita. Idässä päivä on poutainen ja aurinkokin näyttäytyy. Päivälämpötila vaihtelee vähän 20 asteen molemmin puolin.



Pohjoisessa sateita tulee aluksi Länsi-Lapissa. Päivän mittaan sateita leviää myös Oulun seudulle.



Illan ja keskiviikkoyön kuluessa sää poutaantuu maan länsiosassa, pohjoisessa tulee vielä hajanaisia sateita.



Katso HSTV:n koko ennuste jutun alussa olevalta videolta.