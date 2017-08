Kotimaa

Trafi: Ilmailun läheltä piti -tilanteet ovat yleistyneet lennokkien yleistymisen myötä

Suomalaisille ilma-aluksille on tänä vuonna sattunut huomattavasti aiempia vuosia enemmän läheltä piti -vaaratilanteita, Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi tiedotti tiistaina.



Vuoden kahden ensimmäisen neljänneksen aikana läheltä piti -vaaratilanteita on suomalaiskoneille sattunut yhteensä jo 32, mikä on kaksinkertainen määrä edellisvuoteen verrattuna.



Nyt vaaratilanteita on kirjattu jo yhtä monta kuin koko viime vuonna.



Useissa vaaratilanteissa toisena osapuolena on ollut miehittämätön ilma-alus eli lennokki. Trafin mukaan samanaikaisesti ovat lisääntyneet vaaratilanteiden määrä sekä lennokkien luvaton käyttö valvotussa ilmatilassa.



Lennokkeihin liittyvät tapaukset ovat sattuneet pääosin ulkomailla suomalaisen ilma-aluksen ollessa toisena osapuolena. Lennokkeihin liittyviä vaaratilanteita on sattunut myös Suomessa.



Vuoden toisella neljänneksellä saatiin kaksi raporttia, joissa ohjaaja menetti lennokin hallinnan sen pudotessa veteen Helsingin Hakaniemessä.



Läheltä piti -tilanteista huolimatta onnettomuudet ovat edelleen harvinaisia, eikä kuolemaan johtaneita onnettomuuksia ole tänä vuonna tapahtunut.



Yleis- ja harrasteilmailussa on tänä vuonna tapahtunut neljä onnettomuutta.