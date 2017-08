Kotimaa

Lämpötila käväisee viikonloppuna hellelukemissa – etelään luvassa aurinkoa ja ukkosta

Nyt toistetaan : Perjantaina on lämmintä ja aurinkoista koko maassa

Pääkaupunkiseudulla sää on perjantaina aurinkoista ja poutaista. Päivälämpötila kohoaa sisämaassa 23 asteen vaiheille, rannikolla on hieman viileämpää.



Myös muualla maan etelä- ja keskiosassa päivä on poutainen ja enimmäkseen aurinkoinen. Iltapäivällä lämpötila kohoaa yleisesti 20 asteen yläpuolelle, paikoin jopa lähelle hellelukemia.



Maan pohjoisosassa pilvisyys on etenkin idässä runsaampaa ja Koillis-Lapissa satelee vettä. Päivällä aurinko paistaa kuitenkin monin paikoin ja lämpötila kohoaa lähelle 20 astetta.



Illalla ja lauantaiyönä Suomeen virtaa edelleen lämmintä ilmaa lounaasta. Lauantain kuluessa sää muuttuu epävakaiseksi.



Lauantaina päivällä ukkoskuurojen mahdollisuus kasvaa maan etelä- ja länsiosassa. Illalla varsinkin etelärannikolle voi osua rajuja ukkosia. Samalla lämpötila käväisee hellelukemissa.



Muualla Euroopassa helteet painottuvat Välimereltä Itä-Eurooppaan ulottuvalle alueelle. Viikonloppuna helleilmamassa käväisee myös Baltiassa ja eteläisessä Suomessa. Keski-Euroopassa säätä viilentää laaja matalapaine sateineen.