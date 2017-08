Korttitietoja urkkivia skimmauslaitteita löytynyt poikkeuksellisen paljon – poliisin video kertoo, miten laitteen voi tunnistaa

Kotimaa

Korttitietoja urkkivia skimmauslaitteita löytynyt poikkeuksellisen paljon – poliisin video kertoo, miten laitt

Vilkkaasti

http://www.hs.fi/kotimaa/art-2000002919559.html

Poliisi julkaisi perjantaina videon, jossa kerrotaan skimmauslaitteista:

Helsingin

Jos

Dansken

Pankkien