Lauantaina luvassa sekä ukkossateita että hellettä

Pääkaupunkiseudulla pilvisyys vaihtelee lauantaina aikana, ja varsinkin rannikolla esiintyy paikoin sumupilveä. Ilmamassa on helteistä ja epävakaista, ja viimeistään illalla tulee ukkoskuuroja.



Iltapäivällä voimakkaiden ukkoskuurojen mahdollisuus kasvaa lännessä. Illalla myös muualla maan eteläosassa ukkostaa ja sataa paikoin hyvinkin runsaasti. Äkillisissä kuuroissa vettä voi tulla paikallisesti kymmeniä millimetrejä.



Maan keski- ja pohjoisosassa sää vaihtelee puolipilvisen molemmin puolin. Lapin yli koilliseen liikkuu sadekuuroja. Pohjois-Pohjanmaalla ja maan keskiosassa tulee aluksi iltapäivällä yksittäisiä sadekuuroja, yötä kohti runsaat ukkossateet yleistyvät etelästä alkaen.



Päivälämpötila on noin 20-24 astetta lähes koko maassa, mutta käsivarren Lapissa on viileämpää.



