Kotimaa

Sunnuntaina sataa lähes koko maassa – etenkin idässä voi myös ukkostaa

Nyt toistetaan : Sunnuntaina sataa ja ukkostaa

Pääkaupunkiseudulla tulee päivän mittaan yksittäisiä sadekuuroja ja ukkonenkin voi jyrähtää. Myös aurinko näyttäytyy ja päivälämpötila kohoaa 20 asteen tuntumaan.



Aamulla runsaimmat sateet ja ukkoset osuvat maan itäosaan. Tosin lännessäkin sadekuuroja tulee yleisesti. Illalla sää selkenee länsirannikolla ja Pohjanmaalla.



Maan pohjoisosassa tulee päivän mittaan yleisesti sateita. Ukkosia esiintyy etenkin Kainuussa ja Koillismaalla. Päivälämpötila on hieman yli 15 astetta. Käsivarressa on selvästi kylmempää.



Illan ja yön kuluessa sateet väistyvät Suomesta itään ja samalla sää selkenee. Maanantaiksi Suomen eteläpuolelle vahvistuu korkeapaine.



Maanantaina iltapäivällä sää on aurinkoista ja poutaista. Pohjoisessa voi tulla jokunen iltapäiväkuuro. Päivälämpötila on 20 asteen tuntumassa.



Kaakkois-Euroopassa on matalapaine, joka tuo runsaita sateita etenkin Balkanille. Matalapaineen jälkipuolella Keski-Euroopassa sää on viilennyt. Helteisintä sää on Espanjassa sekä läntisellä Välimerellä.