Vanhemmat pitävät lasten liikaa ruutuaikaa jopa ylipainoa suurempana ongelmana – jo neuvolassa kysytään ohjeita, kun vauvan älypuhelimen hamuilu mietityttää

vauva hamuaa älypuhelinta ja taapero oppii näpräämään tablettia, älylaitteiden käyttöön tottuneet vanhemmat joutuvat pohtimaan lapsen ruutuaikaa ja -sisältöjä yhä varhemmin.Soittokierroksen perusteella helsinkiläisistä neuvoloista kysytään aiempaa useammin, kuinka paljon oma lapsi saisi viettää aikaa ruudun ääressä. Myös ruutuajan laatu kiinnostaa.”Vanhemmat kysyvät ja keskustelevat siitä paljon, aihe on aika pinnalla. Sopivia sisältöjä ja aikaa on mietitty tietysti kautta aikojen”, kertoo osastonhoitaja Kirsi Räsänen http://www.hs.fi/haku/?search-term=kirsi+rasanen Helsingin idän alueen neuvoloista.Älypuhelimet ovat nostaneet keskustelua kuitenkin enemmän esiin. Moni pohtii omaa mediankäyttöä Räsäsen mukaan jo raskausaikana. Silloin äitiysneuvolassa jutellaan varhaisesta vuorovaikutuksesta. Lasten mediakasvatusta vanhemmat alkavat Räsäsen mukaan miettiä, kun lapsi on yli yksivuotias.Espoon Leppävaarassa pian vuoden täyttävä Noel Moreno-Svenström http://www.hs.fi/haku/?search-term=noel+moreno-svenstrom tavoittelee kaukosäätimiä ja konttaa tarkastelemaan, kun isoveli Nikolas http://www.hs.fi/haku/?search-term=nikolas , 5, pelaa pelikonsolilla Turtles-peliä.Nikolas oppi käyttämään älylaitteita jo aikaisin perheen esikoisen Antonion http://www.hs.fi/haku/?search-term=antonion , 8, perässä. Nyt pojilla on omat tabletit ja pelikonsolit sekä Antoniolla esikouluiässä saatu puhelin. Ohjelmia ja videoita katsotaan television maksukanavilta ja Netflixistä.”Viime vuonna huomasin yllätykseksi, että Nikolas oli oppinut lataamaan tabletille maksuttomia pelejä. Niitä piti vähän karsia ja tarkistaa, mitä tabletilla on”, äiti Maria Svenström http://www.hs.fi/haku/?search-term=maria+svenstrom kertoo.Pojat saavat pelata arki-iltana puoli tuntia tai tunnin, muttei ennen nukkumaanmenoa. Joskus menee monta päivää ilman pelailua, ja hyvällä säällä mennään mieluummin ulos. Viikonloppuna pelaamiseen voi mennä pari tuntia. Kun kavereita on käymässä, äiti ei yleensä anna pelata.”En rajoita laitteiden käyttöä lentokoneessa ja kun ajamme kymmenen tuntia Pohjois-Suomeen. Automatka tehdään pari kertaa vuodessa, mutta koen tästäkin huonoa omaatuntoa.”– toisin kuin esimerkiksi Yhdysvalloissa – ei ole suosituksia siitä, mikä on sopiva ruutuaika alle kouluikäisille lapsille.Leikki-ikäiset viettävät ruutujen ääressä keskimäärin tunnin ja 51 minuuttia päivässä, selviää Folkhälsanin tutkimuskeskuksen Dagis-tutkimuksesta. 3–6-vuotiaiden päiväkotilasten vanhempia pyydettiin pitämään viikon ajan päiväkirjaa lasten ruutuajasta.Vuosina 2015–2016 toteutettuun tutkimukseen osallistui noin 800 lasta. Kyselyn vastausprosentti oli noin 30, mikä voi näkyä tuloksissa, sanoo dosentti, tutkimuksen johtaja Eva Roos http://www.hs.fi/haku/?search-term=eva+roos . ”Luulen, että oikea ruutuaika on todellisuudessa pidempi.”Lasten ruutuajan pituuteen vaikuttaa tutkimuksen mukaan se, minkä verran vanhemmat itse käyttävät laitteita lasten läsnä ollessa ja miten tärkeänä he pitävät lasten ruutuajan rajaamista.Suomalaisvanhemmista 60 prosenttia pitää Dagis-tutkimuksen mukaan lasten liiallista ruutuaikaa jokseenkin tai erittäin suurena ongelmana. Vain kuusi prosenttia ajattelee, ettei kyseessä ole lainkaan tai juurikaan ongelma.”Vanhempien keskuudessa liiallista ruutuaikaa pidetään yleisesti aika suurena ongelmana. He pitävät sitä suurempana ongelmana kuin henkilökunta päiväkodissa ja paljon suurempana ongelmana kuin esimerkiksi lasten ylipainoa”, Roos kertoo.näkyy myös neuvoloissa: jotkut vanhemmat saattavat osastonhoitaja Räsäsen mukaan kertoa, että lapsi on levoton eikä jaksa keskittyä normaaliin leikkiin. Helsingin lännen alueen neuvoloiden osastonhoitajan Jenni Nissilän http://www.hs.fi/haku/?search-term=jenni+nissilan mukaan neuvoloissa näkee myös lapsia, jotka viettävät liikaa aikaa ruudun ääressä.”Näkyy, että lapsi hyötyisi monipuolisemmasta tekemisestä, kuten ulkoilusta, liikkumisesta ja toisenlaisista käden taitojen harjoittamisesta”, hän sanoo.Toisaalta 70 prosenttia vanhemmista on Dagis-tutkimuksen mukaan tyytyväisiä oman lapsensa ruutuaikaan eli ovat sitä mieltä, ettei oma lapsi pelaile tai katso televisiota ja videoita liikaa. Valta­osa, 86 prosenttia, vanhemmista on tutkimuksen mukaan sitä mieltä, että lasten ruutuaikaa on tärkeää rajoittaa.Myös kolmen lapsen äiti Maria Svenström pitää perheen omia pelisääntöjä tärkeinä. Ilman rajoja homma voisi lähteä lapasesta.Joskus hän on pohtinut, vaikuttaako pelien sisällöt viisivuotiaan muihin leikkeihin. Jos lapsi pelaisi enemmän, keksisikö hän enää muuta tekemistä?”Nikolaksella on kuitenkin hyvä mielikuvitus ja pelit kehittävät esimerkiksi ongelmanratkaisukykyä”, hän sanoo.Kaikista suomalaisperheistä löytyy Roosin mukaan ruutuja ja älylaitteita.merkityksellisempää on arjen tasapainoinen ajankäyttö ja se, mitä lapsi laitteilla tekee, sanoo mediakasvatuksen suunnittelija Rauna Rahja http://www.hs.fi/haku/?search-term=rauna+rahja Mannerheimin Lastensuojeluliitosta.Pelit, ohjelmat, mobiililaitteet ja sovellukset ovat Rahjan mukaan monelle lapselle uudenlaista leikkikulttuuria, joka tuottaa hyötyä ja iloa ja johon voi kuulua innostuksen ja uppoutumisen hetkiä. Jokainen lapsi on mediankäyttäjänä omanlaisensa.”Kannustaisin minuuttien laskemisen sijaan kiinnittämään enemmän huomiota siihen, millaiset asiat lasta kiinnostavat. Lapsen kanssa kannattaa käydä jo pienestä pitäen läpi medioiden tuottamia kokemuksia ja olla läsnä median parissa.”Rahja ei silti syyllistäisi vanhempia, jotka antavat lapselle tabletin siksi, että saisivat hengähtää hetken tai tehdä rauhassa vaikka kotitöitä.”Se on ihan ymmärrettävää. On kuitenkin tärkeää, että vanhempi tuntee mediasisällöt, etteivät ne ole haitallisia tai pelottavia.”ruutuaikaa on vaikea määrittää tieteellisin perustein, Roos sanoo. Tutkimuksissa on hänen mukaansa todettu, että liiallinen aika ruudun ääressä voi vaikeuttaa lasten nukahtamista ja sosiaalisten suhteiden luomista.”Jos lapsi viettää ruudun ääressä yli kolme tuntia päivässä, se hyvin todennäköisesti vähentää liikkumista”, Roos sanoo.Espoolaisveljeksillä on samat ruutuaikasäännöt, mutta koulusta kotiin tulevaa kolmasluokkalaista on vaikeampi valvoa. Joskus äiti on huomannut esikoisen kännykän paikantuneen pitkään samaan paikkaan. ”Kun olen soittanut hänelle, hän on istunut kavereiden kanssa rapussa katsomassa videoita”, Svenström kertoo.Hän on kuitenkin tyytyväinen, ettei omia lapsia tarvitse motivoida liikkumaan. Vanhemmat pojat harrastavat jalkapalloa, jääkiekkoa, uintia ja sählyä.Nytkin Antoniolla on kiire pelaamaan kavereiden kanssa jalkapalloa. Ja kun hän lähtee lätkäleirille, kukaan lapsista ei ota kännykkää mukaan.sopivasta ruutuajasta ei ole yksin suomalainen. Pekingissä Kiinassa kahden lapsen äiti Si Qi Sun http://www.hs.fi/haku/?search-term=si+qi+sun on asettanut pojilleen tiukat rajat tablettien ja älypuhelinten käytön suhteen: kaksi tuntia viikossa.Haastattelutilanne on kieltämättä huvittava. Kun äiti puhuu pädikiellosta, nelivuotiaan Yuheng Chenin http://www.hs.fi/haku/?search-term=yuheng+chenin käsi hamuaa penkille laskettua matkapuhelinta.”Katso nyt! Rajoja tarvitaan!” Si Qi Sun nauraa.Perheen pojat ovat neljä- ja kuusivuotiaita. Oikeastaan sen ikäisten vielä tarvitsisi olla mobiililaitteiden äärellä juuri laisinkaan, äiti sanoo, mutta minkäs teet. Vaikea niitä on nykymaailmassa vältelläkään, kun jo päiväkodissa laitteita käytetään opetuksessa.Perheellä ei ole televisiota. Kun lapset haluavat pelata tai katsoa piirrettyjä, se tapahtuu äidin tai isän älypuhelimella.”Maanantaista perjantaihin he eivät saa käyttää kotona mitään laitteita. Viikonloppuisin ruutuaikaa on tunti sunnuntaina ja tunti lauantaina”, Si Qi sanoo.vanhempien keskusteluissa pyörivät samat aiheet kuin Suomessakin. Lehdissä muistutetaan, miten liika online-elämä voi aiheuttaa lapselle ongelmia. Pitää leikkiä! Puhelin ei ole lapsenvahti!Tänä kesänä suuri kiinalainen mobiilipeliyritys Tencent asetti käyttörajoituksia lasten ja nuorten suosimaan Kings of Glory -peliin. Alle 12-vuotiaat rekisteröityneet käyttäjät saavat pelata tunnin päivässä eivätkä pääse peliin sisään iltayhdeksän jälkeen. 12–18-vuotiaat saavat pelata kaksi tuntia päivässä.Si Qi sanoo olevansa moniin muihin kiinalaisvanhempiin verrattuna todella tiukka ruutuajan suhteen. On pakko, hän huokaa.Kiinassa arvioidaan olevan jopa 24 miljoonaa mobiilikoukussa olevaa lasta.Erityisesti vanhempi poika addiktoituisi varmasti ja nopeasti, jos saisi itse valita, Si Qi uskoo. Vaikka lapset tietävät perheen säännöt, kuusivuotias koettaa onneaan melkein joka päivä. Äiti, saisinko katsoa puhelintasi?Kun kaverit tulevat perheen kotiin leikkimään, osa tuo oman tablettinsa mukanaan. ”Silloin hän ei meinaa saada sormiaan irti laitteista.”ei pidä ymmärtää väärin – hän näkee laitteissa paljon hyvää. Niiden avulla voi lukea kirjoja ja kosketusnäytöt ovat erinomaisia, kun lapsi harjoittelee esimerkiksi kiinalaisten merkkien kirjoittamista.Kiinalaisäidin taktiikka on kuitenkin viivyttää mahdollisimman pitkälle sitä hetkeä, kun mobiilimaailma ahmaisee lapsen kokonaan.”Niin tulee tapahtumaan väkisinkin”, Si Qi sanoo. ”Nykymaailma on sellainen.”Kiinassa on hahmoteltu lakia, joka kieltäisi lasten onlinepelaamisen keskiyön ja aamukahdeksan välillä. Kiinassa on myös vieroitusleirejä internetriippuvaisille lapsille.toteaa olevansa etuoikeutettu, sillä hänellä on aina ollut aikaa vahtia lastensa mobiilimaailmaa. Se on hänen mielestään ehkä vielä tärkeämpää kuin aikarajat.Hän näyttää puhelintaan. Lapsia varten on ladattu kymmenen sovellusta. Jotkut ovat pelejä, joitakin suosittelee koulu.Äiti valitsee pelit, joita pojat saavat pelata.”Suosin niitä, joissa on mahdollisimman vähän kirkkaita värejä, ääniä ja hyppimistä. Poikani ovat tismalleen päinvastaista mieltä. Heidän mielestään peli on sitä parempi, mitä enemmän se vilkkuu.”Si Qi ei osaa sanoa, milloin vanhin poika saa ensimmäisen oman puhelimensa. Ehkä 10–12-vuotiaana?Kiinassa monet koulut kieltävät puhelimen tuonnin kouluun, joten eipä lapsi sitä sinänsä tarvitse, hän sanoo ja äimistyy, kun kuulee, että Suomessa koulu ei voi sellaista kieltoa asettaa.”Mitä? Miksei? Mielestäni se on lasten etu, ettei koulussa kanneta älypuhelimia.”lastenlääkärien järjestö AAP kehottaa rajaamaan 2–5-vuotiaiden lasten ruutuajan yhteen tuntiin päivässä.Sitä vanhemmille lapsille ei anneta tarkkoja suosituksia, mutta vanhempia kehotetaan tutustumaan etukäteen lasten peleihin.Lasten ei pitäisi antaa tuoda kännyköitä tai iPadeja ruokapöytään, eikä heidän pitäisi viedä niitä yöksi makuuhuoneisiinsa, järjestö suosittelee.Lasten pitäisi saada tarpeeksi unta ja oppia keskustelemaan illallispöydässä sen sijaan että he napostelisivat välipaloja ruudun ääressä. Yksi viidestä tarhaikäisestä amerikkalaislapsesta on ylipainoinen.AAP pitää selvänä, että jonkinlainen älyväline on pientenkin lasten käytössä. Lasten mediakäyttöön erikoistuneen Common Sense Media -kansalaisjärjestön mukaan kolme neljästä amerikkalaislapsesta asui jo vuonna 2013 taloudessa, jossa on kännykkä tai iPad.AAP kehottaa vanhempia myös miettimään, miksi he antavat lasten käyttää laitteita. Jos vanhemmat eivät enää selviä kauppareissusta panematta kännykkää lapsen käteen, tästä on tullut liian riippuvainen.amerikkalaisvanhemmat kokevat huonoa omatuntoa siitä, että lapset pelaavat mieluummin kuin leikkivät ulkona. Samaan aikaan monet toivovat, että diginapero saisi töitä it-alalta. Tämän takia vanhempien on vaikea päättää, onko pelaaminen hyvä vai paha asia.Ruutuajan rajoittamista vaikeuttaa myös se, että Yhdysvalloissa monet koulutehtävät tehdään verkossa. Kun kielsin omaa kuusivuotiastani pelaamasta iPadilla, hän näytti loukkaantuneena lukevansa kirjaa Myon-lastenkirjasivustolta, jota ensimmäisen luokan opettaja oli suositellut.Toki hän pelaa myös pelejä. Tänä kesänä kolmen kärjessä ovat koripallopeli NBA Live Mobile, jalkapallopeli Madden NFL Mobile ja suomalainen Clash of Clans.kännykkää lapset tarvitsevat Yhdysvalloissa myöhemmin kuin Suomessa.Tämä johtuu siitä, että keskiluokan lapset viedään ja haetaan koulusta usein kymmenvuotiaaksi asti, eivätkä monet jätä lapsiaan turvallisuussyistä yksin kotiin ennen kuin nämä ovat 12-vuotiaita. Jos lapsi ei ole koskaan yksin, hän ei tarvitse kännykkääkään.

Kiinnostu ja osallistu

Varsinaista ruutuaikaa merkityksellisempää on se, mitä lapsi tekee laitteilla. Pyydä lasta näyttämään ja kertomaan, millaisten mediasisältöjen parissa hän viihtyy. Keskustelu auttaa myös vanhempaa hahmottamaan, mitä tunteita ja ajatuksia mediat lapsessa herättävät.On tärkeää, ettei lapsi jää mediankäytössä yksin. Ohjaa lasta monipuolisten, lapselle sopivien sisältöjen äärelle ja harjoittele lapsen kanssa laitteiden turvallista käyttöä. Kokeilkaa yhdessä vaikka kuvaamista, pelaamista tai tiedonhakua.

Mieti kokonaisuutta, luokaa perheen säännöt

Mediankäyttöä kannattaa pohtia kokonaisuuden kannalta: lapsen päivään pitää mahtua yhdessäoloa, leikkiä, unta ja liikkumista. Digitaaliset laitteet eivät myöskään korvaa vuorovaikutusta vanhemman kanssa.Tasapainoinen media-arki voi edellyttää sääntöjä. Esimerkiksi pelien ikärajoja on syytä noudattaa ja rauhoittaa aika ennen nukkumaanmenoa. Konkreettisia peliaikoja voi myös sopia. Jos pohdit, viettääkö lapsi liikaa aikaa ruudun ääressä, juttele, miksi mediankäyttö on hänelle tärkeää ja mikä suosikeissa viehättää. Auta lasta tunnistamaan eri tunteita, väsymystä tai levottomuutta ja sitä, miltä osin ne voivat johtua liian pitkistä ruutuhetkistä.

Tarkkaile omaa mediankäyttöäsi

Lähde: Mediakasvatuksen suunnittelija Rauna Rahja, MLL

Pienen lapsen suhde me­diaan muodostuu pitkälti esimerkin pohjalta. Mieti, miten media on läsnä arjessasi ja millaisia tunteita oma mediankäyttösi herättää. Millaisia mediankäyttötapoja perheeseen on vakiintunut? Miten muiden perheenjäsenten mediankäyttö vaikuttaa lapseen? Sopikaa yhdessä, missä tilanteissa kaikki laittavat laitteet sivuun.