Kotimaa

Maanantai valkenee aurinkoisena mutta kylmän yön jäljiltä koleana

Pääkaupunkiseudulla aamu valkenee aurinkoisena mutta kylmä yön jäljiltä koleana. Päivällä lämpötila kohoaa 20 asteen paikkeille. Lännen ja lounaan välinen tuuli on kohtalaista.



Sää on aurinkoista ja poutaista myös muualla maan etelä- ja keskiosassa. Päivälämpötila vaihtelee vähän 20 asteen molemmin puolin.



Maan pohjoisosassa pilvisyys muuttuu iltapäivällä vaihtelevaksi ja lähinnä Lapissa voi tulla jokunen iltapäiväkuuro. Päivälämpötila on 15 asteen vaiheilla tai hieman yli.



Yöllä sekä tiistaina säähän vaikuttaa edelleen Suomen eteläpuolella oleva korkeapaine.



Tiistaina päivällä sää on poutaista. Pilvisyys voi hieman lisääntyä maan keskiosassa, mutta aurinko paistaa kuitenkin laajoilla alueilla. Lämpötila on 20 asteen vaiheilla.



Keski-Eurooppa kuuluu heikkoon korkeapaineen alueeseen ja sää on laajalti poutaista. Sateita liikkuu lähinnä Brittein saarilla. Helteisintä sää on Espanjassa.