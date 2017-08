Paperikypärät suojaavat jo pyöräilijöitä maailmalla ja ruotsalaiset keksivät päähän pamahtavan turvatyynyn – suomalaiset luottavat silti perinteiseen malliin

Kotimaa

Paperikypärät suojaavat jo pyöräilijöitä maailmalla ja ruotsalaiset keksivät päähän pamahtavan turvatyynyn – s

Kypäräteollisuus

Ruotsalaisten

Suomen

Nyt kypäriä ostetaan etenkin koululaisille

Helsingin

Kluuvin