Kotimaa

Tiistaina on enimmäkseen poutaista – lännessä ja pohjoisessa saattaa tulla sadekuuroja

Pääkaupunkiseudulla sää on poutainen ja aurinkoinen. Sisämaassa pilvisyys vaihtelee.



Maan eteläosassa sää on heikkotuulinen. Pääosin on poutaa ja puolipilvistä tai selkeää. Lännessä voi tulla yksittäisiä iltapäiväkuuroja.



Päivälämpötila on 20 asteen vaiheilla. Rannikolla on viileämpää.



Maan keski- ja pohjoisosassa on iltapäivällä aurinkoista ja poutaista. Pohjois-Lapissa tulee jokunen sadekuuro, illaksi sää poutaantuu.



Lapissa on länsituulista. Pohjois-Lapissa tuulee puuskissa jopa navakasti.



Suomeen ulottuu etelästä korkeapaine. Maan pohjoisosassa vallitsee läntinen ilmavirtaus. Keskiviikoksi korkeapaine väistyy itään ja ilmavirtaus kääntyy etelään.



Keskiviikkona pilvisyys lisääntyy. Päivällä on vielä poutaista. Illaksi maan länsiosaan saapuu sateita lännestä.



Norjan länsipuolella on matalapaine, johon liittyvä säärintama tuo sateita läntiseen Eurooppaan. Lounais-Euroopassa tulee hajanaisia sateita. Espanjan itäosassa esiintyy ukkosta.



Välimeren keskiosasta ulottuu poutaisemman sään alue Itä-Euroopan yli edelleen pohjoiseen.



Välimeren itäosasta Mustallemerelle on epävakaista.