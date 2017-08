Kotimaa

Tänään televisiossa: Adolf Ehrnrooth kävi Suomen ratkaisutaisteluja amfetamiini­valmisteen voimalla vuonna 194

”Everstiluutnanttimme, josta 6.7. oli tullut täysi eversti, johti viimeistä taistoamme Pervitinin ja unilääkkeiden vuoroviljelyn varassa. Kun tilanne vaati, Niilo Usvasalo, Kalle Niemistö, joskus minäkin, ravistelimme hänet hereille. Tuskallisesti tajuihinsa palaavan esimiehen vihanpurkaukset eivät meidän suunnassamme johtaneet sanankäyttöä pahempaan. Mutta kun tykistön yhteysmies viestitti, että Äyräpään kirkonmäellä heilutettiin valkoista lippua, miltei tajuton everstimme viestin tajuttuaan tilasi sikäläisiin asemiimme patteriston iskun. Myöhemmin selvisi, että osa kirkonmäen puolustajista oli vielä siinä vaiheessa jatkamassa taistelua.”

Äyräpään

”Mutta ikävintä oli silloin, kun se mies, joka meidät haukkui raukoiksi ja pelkureiksi, ammutti meitä ’kaikilla saatavissa olevilla putkilla’ sinne Äyräpään kirkonraunioihin. Silloin tuntui että… se ei oikein tykännyt meistä.”

”Ja se päättyi siihen, kun kersantti Veijo Jokela pani paidan kiväärin nenään. Me päätettiin antautua ja antauduttiin. Me olimme viimeiset suomalaiset Äyräpään kirkonraunioissa, ja meitä oli 27 miestä. Minä laskin. Ketään ei ammuttu eikä mukiloitu pidätettäessä. Kohtelu oli asiallista.”

Huumeiden

”Kerrotaan, että yksi Pervitiniin turvautuneista oli myöhemmin sotaveteraanien kärkihahmona tunnettu Adolf Ehrnrooth. Akateemikko Matti Kuusi kuvaa teoksessa Tyrjän rykmentti, kuinka Ehrnroothin kunto oli alkanut huolestuttaa häntä yhä enemmän. Pervitinin piristämä johtaja joutui käyttämään unilääkkeitä pystyäkseen nukkumaan. Päivällä hän joutui käyttämään Pervitiniä kyetäkseen toimimaan. Kuusella ei ollut aiempaa kokemusta vastaavista tilanteista eikä tilanteen hoitoon ollut virallista ohjeistusta. Kuusi ihmetteli lisäksi, ettei Ehrnroothille löytynyt sijaista, jotta hän olisi voinut nukkua normaalin yön. Ehkä spiidissä toiminut eversti ei myöskään halunnut luopua taistelujen johtamisesta vaan halusi pitää oman paikkansa hinnalla millä hyvänsä. Ehrnrooth ei luonnollisesti pitänyt siitä, että Kuusi mainitsi amfetamiinin puheessaan tämän 85-vuotissyntymäpäivillä.”

Omasta

Huuska