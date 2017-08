Kotimaa

Keskiviikko tuo mukanaan pilviä ja hajanaisia sateita

Pääkaupunkiseudulla sää on päivällä puolipilvinen tai pilvinen ja poutainen.



Lämpötila on ylimmillään noin 20 astetta.



Suomessa vallitsee etelänpuoleinen ilmavirtaus, ja pilvisyys lisääntyy.



Maan eteläosassa on päivällä poutaa. Lämpötila on 20 asteen vaiheilla. Illalla lounaassa tulee hajanaisia sateita.



Aamulla Pohjois-Suomen eteläosassa ja maan läntisimmässä osassa voi tulla pari tippaa vettä. Päivällä on enimmäkseen poutaa.



Iltaa kohti maan keskivaiheille leviää lännestä sadealue.



Päivälämpötila on enimmäkseen hieman kahdenkymmenen asteen alapuolella.



Keskiviikkoiltana maan länsiosaan saapuu lounaasta sadealue, joka liikkuu koilliseen.



Torstaina sataa lähinnä Lapissa. Maan etelä- ja keskiosassa on enimmäkseen poutaa ja osin aurinkoista, etelässä ja idässä voi tulla sadekuuroja.



Maan pohjoisosan yli itään liikkuu sateita. Illaksi sää selkenee.



Fennoskandian keskiosasta ulottuu säärintama sateineen Itämeren eteläosaan ja sieltä edelleen etelämmäs Keski-Euroopan suuntaan.



Lännestä saapuu sadealue Brittein saarille. Espanjassa ja Portugalissa sekä Välimeren länsiosassa on aurinkoista poutasäätä. Eteläisimmässä Euroopassa lämpötila kohoaa 35 asteen lukemiin.