Kotimaa

Kaksi iäkästä henkilöä löytyi kuolleina maastosta Turun Ruissalosta – poliisi tutkii toista kuolemaa murhana

Kaksi iäkästä henkilöä on löytynyt kuolleina Turun Ruissalon maastosta, poliisi tiedotti keskiviikkona.



Poliisi epäilee, että toinen löydetyistä on ennen omaa kuolemaansa surmannut toisen henkilön. Epäiltyä henkirikosta tutkitaan murhana.



Sen sijaan murhasta epäillyn vainajan kuolemaan ei poliisin käsityksen mukaan liity rikosta. Poliisi selvittää hänen kuolemaansa niin sanottuna kuolemansyyn tutkintana.



Ensitietojen perusteella kuolemiin ei liity muita henkilöitä.



Poliisi on eristänyt alueen tutkinnan turvaamiseksi eikä tiedota tässä vaiheessa tapauksesta muuta.