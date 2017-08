Kotimaa

Torstain sää on epävakainen

Sää on epävakaista.



Pääkaupunkiseudulla aamu on pilvisen harmaa ja paikoin satelee vettä. Päivän kuluessa sateet yleistyvät. Sää on kuitenkin melko lämmintä. Päivälämpötila on jopa lähellä 20 astetta.



Etelän pilviä ja sateita yltää myös maan itäosaan. Maan länsiosassa yksittäiset sadekuurot ovat mahdollisia. Enimmäkseen sää on kuitenkin poutaista ja aurinkokin näyttäytyy.



Lapin yli itään liikkuu aamun tunteina sateita. Muuten sää on maan pohjoisosassa poutaista, ja päivällä aurinko paistaa yleisesti. Päivälämpötila vaihtelee koko maassa vähän 20 asteen molemmin puolin.



Perjantaiyön kuluessa maan etelä- ja keskiosassa tulee vielä paikallisia vesisateita pilvisyyden ollessa runsasta. Pohjoisessa sää jatkuu poutaisena ja laajalti selkeänä.



Perjantaina iltapäivällä sää on puolipilvistä tai pilvistä. Sadekuuroja tulee suuressa osassa maata. Lämpötila on 20 asteen vaiheilla.



Pohjois-Atlantilla oleva matalapaine tuo sateita Brittein saarille, Skandinaviaan sekä vähitellen myös Keski-Eurooppaan. Etelä- ja Itä-Euroopassa on helteisen lämmintä.