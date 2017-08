Kotimaa

Professori tyrmää pääsykoe­uudistuksen: ”Käytännössä oikeus­tieteelliseen pääsisi vain laudaturin papereilla”

Korkeakoulujen

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Oikeustieteellinen

Lukiolaisten

Keskiviikkona

Jatkossa