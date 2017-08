Tulli paljasti laajan dopingin maahantuonnin ja levityksen – savolaisessa kerrostalossa valmistettiin ja välitettiin eteenpäin testosteronia ja lääkkeitä

Kotimaa

Tulli paljasti laajan dopingin maahantuonnin ja levityksen – savolaisessa kerrostalossa valmistettiin ja välit

Tulli

Tulli

Esitutkinnan

on paljastanut laajamittaisen doping- ja lääkeaineiden laittoman maahantuonnin ja levityksen, jota on pyöritetty pohjoissavolaisesta kerrostaloasunnosta.Tullin mukaan kahden pohjoissavolaisen henkilön epäillään tuoneen maahan, valmistaneen ja levittäneen edelleen dopingaineita eri puolille Suomea. Esitutkinnan aikana ostajia on tunnistettu satoja, kertoo Tulli tiedotteessa.Tullin mukaan epäillyt hankkivat dopingaineet ja niiden valmistamisessa tarvittavat raaka-aineet pääosin Kiinasta ja Saksasta. Aineet saapuivat Suomeen postipaketteina.Dopingaineita valmistettiin pääasiassa Pohjois-Savossa sijaitsevassa kerrostaloasunnossa, jossa yksi pääepäillyistä asui. Lisäksi asunnossa varastoitiin valmiita doping- ja lääkeaineita.Kauppaa käytiin salaisessa Tor-verkossa Silkkitie-kauppapaikalla, tilaukset maksettiin bitcoin-virtuaalivaluutalla, ja aineet toimitettiin lopulta ostajille postitse, kertoo Tulli.kuvailee tiedotteessa dopingin välitystä ammattimaiseksi.Kolmen henkilön osalta rikoskokonaisuutta on tutkittu törkeänä dopingrikoksena ja useana salakuljetuksena. Esitutkinnan aikana kolmesta epäillystä henkilöstä kaksi on ollut vangittuna.Törkeiden dopingrikosten ja salakuljetusten osalta juttu on siirtynyt syyteharkintaan Itä-Suomen syyttäjänvirastoonperusteella viime vuoden elokuusta maaliskuuhun 2017 myytyjen sekä tutkinnan aikana takavarikoitujen doping- ja lääkeaineiden yhteenlaskettu arvo on ollut yli 360 000 euroa.Tulli arvioi, että laittomille markkinoille on päätynyt noin 1 000–1 500 kappaletta 10 millilitran ampullia ja 350 kappaletta 30 millilitran ampullia testosteronia. Dopingin lisäksi myyntiin on tullut myös reseptiä vaativia erektiohäiriö- ja naisten rintasyöpään liittyvissä hormonihoidoissa käytettäviä lääkkeitä. Niitä käytetään Tullin mukaan muun muassa vähentämään estrogeenin tuotantoa.Tullin mukaan epäillyiltä takavarikoiduista ja esitutkinnan aikana myydyiksi selvitetyistä dopingaineista olisi riittänyt yli 2 100 käyttöjaksoon. Se tarkoittaa Korkeimman oikeuden linjauksen mukaan yhden henkilön keskimääräisesti neljän kuukauden aikana käyttämää dopingin määrää.