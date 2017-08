Epäily: Lahtelaisapteekille maksettu useita satojatuhansia euroja aiheettomia lääkekorvauksia – tapaus etenee syyttäjälle

Kotimaa

Epäily: Lahtelaisapteekille maksettu useita satojatuhansia euroja aiheettomia lääkekorvauksia – tapaus etenee

Poliisi epäilee Kelan maksaneen Lahden Renkomäen apteekille useita satojatuhansia euroja aiheettomia lääkekorvauksia, kertoo poliisi tiedotteessaan. Aiheettomien maksujen epäillään johtuvan apteekissa tehdyistä virheellisistä merkinnöistä sähköiseen apteekkitietojärjestelmään.



Lisäksi poliisi epäilee muun muassa, että asiakkaille on toimitettu apteekista lääkettä, joka ei vastaa lääkärin määräämää lääkettä tai on ollut eri vahvuista lääkärin määräämän lääkkeen kanssa.



Tapauksessa yhden henkilön terveys on vaarantunut vakavasti. Noin 50 muun henkilön lääkehoito tai terveys on niin ikään vaarantanut, mutta ei vakavasti.



Hämeen poliisilaitoksen tekemä esitutkinta asiasta on valmistunut ja tapaus etenee seuraavaksi syyttäjälle. Esitutkinnassa tapauksesta on kirjattu rikosnimikkeet törkeä petos, väärennys, lääkerikos ja vaaran aiheuttaminen. Rikoksesta epäiltynä on kuultu apteekkaria.



Tutkintapyynnön apteekkarin toiminnasta tekivät Kela tammikuussa 2017 ja Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea marraskuussa 2016. Epäiltyjen rikosten tekoaika oli 2013–2016.