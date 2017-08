Miltä suomalainen näyttää tulevaisuudessa? Perimä muuttuu hitaasti, mutta sairastamme jo nyt meille uusia perinnöllisiä tauteja

Kotimaa

Miltä suomalainen näyttää tulevaisuudessa? Perimä muuttuu hitaasti, mutta sairastamme jo nyt meille uusia peri

Miltä

Sisäinen

Tautiperimän

Jokaisella

Vaaleus

Kustaa Vaasa edisti perimämme eriytymistä

Suomalaisia