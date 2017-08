HS seuraa: Useita ihmisiä puukotettu Turussa, poliisi ampui epäiltyä alavartaloon – poliisi etsii tekijöitä ja kehottaa ihmisiä poistumaan kaupungin keskustasta

Kotimaa

HS seuraa: Useita ihmisiä puukotettu Turussa, poliisi ampui epäiltyä alavartaloon – poliisi etsii tekijöitä ja

Useita

Turussa poliisi on ampunut yhtä epäiltyä tekijää alavartaloon. Hän on poliisi hallussa. — L-S poliisi (@L_S_poliisi) 18. elokuuta 2017 https://twitter.com/L_S_poliisi/status/898541754646921216

Hallitus seuraa tiiviisti Turun tilannetta ja käynnissä olevaa poliisioperaatiota. Hallitus pitää myöhemmin tänään neuvottelun. — Juha Sipilä (@juhasipila) 18. elokuuta 2017 https://twitter.com/juhasipila/status/898547837889327104

Puutorin

Helsinkiläinen

Turkulainen