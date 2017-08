Valokuvaaja Tea Karvinen sai tarpeekseen Helsingistä, myi asuntonsa ja lähti seitsemäksi vuodeksi kiertämään kansallispuistoja – Nyt hän suosittelee lähtemään metsään yksin

Kotimaa

Valokuvaaja Tea Karvinen sai tarpeekseen Helsingistä, myi asuntonsa ja lähti seitsemäksi vuodeksi kiertämään k

Seitsemän

Karvisen

Syntyjään

Yksi

Karvisen

Ajatus

Tea Karvisen kirja Kansallispuistot – Maamme luonnon helmet ilmestyy 24.8. Karvisen maksuton kuvaesitys Suomen kansallispuistoista 26.8. kello 11.30 Nuuksion luontokeskus Haltiassa sekä 28.8. ja 29.8. kello 17 Helsingin Rajala Pro Shopissa.

vuotta on pitkä aika.Sen verran valokuvaaja Tea Karvinen on kulkenut Suomen metsissä, saaristoissa ja tuntureissa, tarkemmin sanottuna Suomen kansallispuistoissa.Nyt hän juo nokipannukahvia Espoon Nuuksion Haukkalammen nuotiolla, ja kertoo pitkän urakkansa kansallispuistojen parissa saavan viimein huipennuksensa.Karvisen valokuvaaman ja kirjoittaman kaikki Suomen kansallispuistot esittelevän kirjan ensimmäiset kappaleet putkahtelevat painokoneesta samaan aikaan, kun tuore kirjailija hörppii kuumaa juomaansa.Kirjassaan hän kutsuu kansallispuistoja Suomen luonnon helmiksi tuoden vahvasti esille kansallispuistojen ainutlaatuiset erityispiirteet.mukaan kansallispuistoista kannattaa lähteä nauttimaan yksin, koska silloin saa intensiivisimmän eli parhaimman luontokokemuksen.”Kun luonnossa on toisten ihmisten seurassa, kiinnittyy huomio väkisinkin ihmisiin. Kavereiden kanssa jutellessa jotain maisemaakin tulee vilkaistua vain ylimalkaisesti. Mutta kun on luonnossa, kannattaisi keskittyä siihen luontoon.”Toinen vinkki luontoretkelle on lähteä kansallispuistoissa pois poluilta. Siten voi löytää paikkoja, joiden äärelle polut eivät välttämättä vie.”Omat rajansa pitää kuitenkin tuntea, ja jos umpimetsään lähtijä ei ole hyvä suunnistaja, suosittelen varmuuden vuoksi mukaan gps-laitetta.”Yksin ja pois polulta. Kuulostaako pelottavalta? Ei Karvisen mielestä.Luonnossa hän tuntee olevansa turvassa.”Metsässä minusta tuntuu aina siltä, ettei ole mitään, mitä tarvitsisi pelätä. Vaikka siellä ei olisi muita ihmisiä, en tunne olevani yksin, sillä olen osa luontoa.”helsinkiläinen Karvinen on saanut huomata näkemystensä muuttuvan elämän varrella.Parikymppisenä hän ajatteli, ettei voisi ikinä asua ”susirajan” takana, mutta päätyi asumaan Kuusamoon, Rovaniemelle ja retkiautoon kansallispuistoihin.Valmistuttuaan ylioppilaaksi 1980 Vantaan Myyrmäen lukiosta Karvinen ei ollut kiinnostunut korkeakouluopinnoista, koska ajatteli ”tylsistyvänsä kuoliaaksi” luennoilla. Silti hän valmistui Alaskan yliopistosta pääaineenaan valokuvajournalismi.Suomalaisia kansallispuistoja tutkimaan Karvinen päätyi vasta pitkän kierron kautta.”Seikkailu, intuition kuunteleminen, vapaus ja erilaisten asioiden kokeminen ovat minulle tärkeitä asioita”, hän sanoo.Se tulee vahvasti ilmi Karvisen kertoessa elämäntarinaansa, kun tapahtumapaikkoina vilahtelevat muun muassa Alaska, Havaiji, Ecuador, Intia ja Nepal.yllättävä käänne seikkailijan elämässä oli, kun hänestä 40-vuotiaana tuli arvokisoissa kilpaillut skeleton- eli mahakelkkailija.Laji on yksilöurheilua, jossa kelkalla syöksytään pää edellä huimia nopeuksia laskuränniä pitkin. Parhaimmillaan yli 130 kilometrin tuntinopeuden saavuttavassa kelkassa ei ole jarruja eikä ohjaimia, vaan ohjaus tapahtuu kehon painopistettä säätelemällä.2000-luvun alussa Karvinen työskenteli laskettelukeskuksessa Salt Lake Cityssä. Siellä hän tutustui skeletonkelkkailijoihin, jotka pyysivät Karvista mukaan kokeilemaan lajia.Kokeilu johti siihen, että hänestä tuli maailmanluokan skeletonkelkkailija. Karvinen kilpaili 2000-luvulla sekä EM- että MM-tasolla. Paikka Torinon olympialaisiin 2006 oli erittäin lähellä. Olympialaisiin pääsi 15 naista, Karvinen oli listan kuudestoista.Myöhemmin puolalaisen laskijan todettiin vieneen Karvisen olympiapaikan käytettyään karsintakilpailussa laittomia kelkanjalaksia.”Menin Salt Lake Cityssä lajin peruskurssille. Laskeminen oli todella hurjan näköistä, ja jouduin psyykkaamaan itseäni aika paljon. Sanoin itselleni joka päivä, että tämä on kiva ja turvallinen laji.”Lajin hän lopetti 2009.elämässä hyvin keskeisessä roolissa on intuitio.Intuitio ja asuntokaupat.Kansallispuistokirjaa tehdessä valokuvaajan vapautta ja seikkailua ovat nimittäin mahdollistaneet asuntokaupat.”Minulla on aina ollut sijoitusasunto. Olen tarvittaessa myynyt asunnon, ja etsinyt sitten jostakin halvalla tilalle toisen.”Juuri niin hän menetteli myös muuttaessaan Helsingistä pohjoiseen, ensin Kuusamoon ja sitten Rovaniemelle.”Uskon siihen, että ihminen voi muokata elämäänsä haluamakseen. Ensin täytyy vain tarkkaan selvittää, mitä haluaa elämässään tehdä.”Eräällä valokuvauskeikallaan Karvinen oli kuhmolaisessa piilokojussa kuvaamassa karhuja. Hän vietti kojussa yksin kahdeksantoista tuntia, ja kysyi itseltään, mitä haluaa elämältään.”Tiesin, että valokuvaus on se mitä haluan tehdä. Mutta en halunnut enää odotella kotona puhelimen soimista nopeille keikoille, ja käydä napsimassa uutiskuvia bussikolareista.”Karvinen halusi olla enemmän luonnossa samalla sitä kuvaten, joten hän pakkasi tavaransa, myi asuntonsa ja ajoi Kuusamoon.”Vaikka olen tehnyt luontokuvaajan töitä kirjaprojektin aikanakin, täytyy myöntää, että sijoitusasunnon myynnistä saatu voitto auttaa.”kansallispuistokirjasta alkoi muotoutua, kun hän sai käsiinsä Ruotsin kansallispuistoista kertovan kirjan. Mielessä olivat myös ulkomaalaisilta kollegoilta saadut neuvot erikoistua.Kirjaideaa Karvinen kypsytteli mielessään puolisen vuotta.Karvisen filosofian mukaan asiat alkavat järjestyä oikeaan muotoonsa, kun itse tarttuu päättäväisesti toimeen.”En siinä vaiheessa ajatellut lainkaan, että mistä rahoitus tulee tai kuka sen kirjan julkaisee. Tiesin, että ne hoituvat kyllä, kunhan itse luotan tähän.”40 kansallispuiston kunnollinen läpikäynti on jättimäinen työ, ja urakka vaati Karviselta pitkäjänteistä omistautumista.”Ensimmäiset vuodet kävelin pitkin kansallispuistoja ja katselin niitä, se oli eräänlainen tutustumisjakso. Sitten viimeiset kolme vuotta ovat olleet kovaa työtä. Olen tehnyt kuvia ja tekstejä joulut, uudenvuodenaatot ja kaikki.”Työmäärän myötä kirjaa kohtaan on syntynyt vahvoja odotuksia.”Tietenkin toivon, että kirja menestyy. Että se huomataan ja että se auttaa minuakin eteenpäin urallani, mutta suurin tavoitteeni on saada lukija inspiroitumaan luonnosta.”Karvinen uskoo ihmisen hyötyvän luonnosta ja luonnon ihmisestä.”Luonnosta ihminen saa henkistä ja fyysistä hyvinvointia. Luontokin hyötyy, kun siitä tulee jälleen ihmisille läheinen. Nythän moni ei kunnioita luontoa siksi, että on niin vieraantunut siitä. Parhaimmassa tapauksessa kirjan luontoon innostama ihminen alkaa suojella sitä.”