Lauantaina sää jatkuu epävakaisena

Sää on epävakaista mutta lämmintä.



Pääkaupunkiseudulle saapuu aamulla paikoin sadetta. Päivällä sataa yleisesti, ja myös ukkosta voi esiintyä. Illalla tulee vielä paikoin sadekuuroja. Päivälämpötila on 20 asteen vaiheilla.



Maan länsiosaan leviää runsastuvia sateita aamulla. Itään sateet leviävät illemmalla, mutta sadekuuroja tulee jo päivällä. Ukkosta voi esiintyä. Päivälämpötila on noin 20 astetta, sateisimmilla alueilla alempi.



Sateita leviää myös Keski-Suomeen, Kainuuseen ja Pohjois-Pohjanmaalle etelästä etenkin iltapäivällä ja illalla. Paikoin voi ukkostaa. Lapissa sataa aamulla. Päivällä tulee enää paikoin sadekuuroja. Illalla eteläosassa tulee jälleen sadetta.



Sateet liikkuvat maan itä- ja pohjoisosan yli koilliseen. Lännessä on poutaa ja selkeämpää. Lounainen ilmavirtaus voimistuu.



Sunnuntaina Lapissa sataa paikoin runsaasti. Maan etelä- ja keskiosassa on melko aurinkoista. Lähinnä lännessä tulee paikoin sadekuuroja. Päivälämpötila on noin 20 astetta. Lapissa on viileämpää.



Länsi -, Keski- ja Pohjois-Euroopassa on epävakaista, samoin kuin Italian pohjoisosassa. Lounaassa ja kaakossa on kuivaa.