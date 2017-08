Natsit kuljettivat Franczekin, 21, Lappiin pakkotyöhön – pian hän kävi elokuvissa, sai rovaniemeläisnaisen rakastumaan ja pakeni Etelä-Pohjanmaalle

Kotimaa

Natsit kuljettivat Franczekin, 21, Lappiin pakkotyöhön – pian hän kävi elokuvissa, sai rovaniemeläisnaisen rak

Inari

”Kun

Jatkosodan

Muistikirjan

4. toukokuuta 1943

Mökissä

Kesällä

4. syyskuuta

Lopulta

Puhelin

Entä

Natseilla arvioidaan olleen Pohjois-Suomessa noin 30 000 sotavankia ja noin joka viidennen epäillään kuolleen

Pohjois-Suomessa

Kammottavasta

Leireillä

Merkittävimmän

Työ