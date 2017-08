Keskusrikospoliisi tiedottaa Turun iskun tutkinnasta lisää tänään – Näihin neljään kysymykseen kaivataan vielä vastausta

Kotimaa

Keskusrikospoliisi tiedottaa Turun iskun tutkinnasta lisää tänään – Näihin neljään kysymykseen kaivataan vielä

Turun epäillyn terroriteon tutkinta jatkuu. Lauantaina keskusrikospoliisi kertoi muun muassa, että teosta epäillään 18-vuotiasta Marokon kansalaista. Krp:n mukaan terrorismiin teon motiivina puolestaan viittaa useat seikat, ei mikään yksittäinen syy.



Keskusrikospoliisi kertoo tutkinnasta lisää sunnuntaina kello 14. Ainakin näihin neljään kysymykseen poliisi vielä etsii vastauksia:



Liittyykö puukotuksiin muita osallisia? Keskusrikospoliisi kertoi perjantaina, että on ottanut epäillyn lisäksi kiinni neljä muuta marokkolaista henkilöä. Yksi henkilö on myös etsintäkuulutettu, joka ei tiettävästi oleile Suomessa.



Tiedossa ei ole, että pysyvätkö henkilöt epäiltyinä vai muuttuvatko he todistajiksi. Suojelupoliisin mukaan terroriteosta epäillään kuuden marokkolaisen ryhmää.



Onko epäillyillä kytköksiä terroristijärjestöihin? Poliisi selvittää, ovatko epäillyt verkostoituneet terroristijärjestöihin.



Suojelupoliisin mukaan pääepäillyn profiili on samanlainen kuin monissa Euroopan viimeaikaisissa radikaali-islamistissa terroriteoissa.



Pääepäillyn henkilöllisyys Pääepäillystä tiedetään, että hän on Marokon kansalainen, joka on tullut Suomeen turvapaikanhakijana vuonna 2016. Hänen on sanottu olevan 18-vuotias. Hänen iästään ei kuitenkaan ole täyttä varmuutta, ennen kuin henkilöllisyys on saatu varmistettua. Poliisi on sanonut, että sillä on vahva epäilys henkilöllisyydestä, mutta ei sataprosenttisen varmaa tietoa.



Sairaalassa olevien uhrien tila Seitsemän puukottajan uhria sekä epäilty itse olivat lauantaina yhä sairaalahoidossa. Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin mukaan neljä heistä kotiutettiin lauantaina ja neljä jäi vielä sairaalahoitoon. Yksi uhreista kotiutettiin jo aiemmin.



Heistä kaksi uhria sekä puukottaja olivat vielä lauantaina tehohoidossa. .



Nämä seikat tiedetään Teko näyttää kohdistuneen ennen kaikkea naisiin. Kaksi miesuhria olivat olleet auttamassa naisuhreja.



Suomalaisten uhrien lisäksi joukossa oli Italian, Ruotsin ja Britannian kansalainen. Molemmat kuolleet olivat suomalaisia.



Poliisi on vahvistanut, että poliisin aiemmin etsimän ja löytämän pakettiauton omistaa yksi pidätetyistä.



Keskusrikospoliisi on ilmoittanut tiedottavansa tapauksesta lisää sunnuntaina kello 14.