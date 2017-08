Kotimaa

Viikko alkaa epävakaisessa säässä

Maanantaina on luvassa epävakaista säätä.



Pääkaupunkiseudulla on puolipilvistä tai pilvistä, ja sadekuurot ovat mahdollisia.



Lounaistuuli on heikkoa tai kohtalaista.



Päivälämpötila on parinkymmenen asteen alapuolella.



Maan eteläosassakin sää on epävakaista.



Lännessä pilvisyys vaihtelee ja tulee sadekuuroja.



Varsinais-Suomessa ja Satakunnassa myös ukkostaa. Illalla sää selkenee lännessä.



Idässä pilvisyys on runsasta ja voi sielläkin sadella paikoin. Illalla sade voi runsastua idässä.



Maan länsiosassa Oulun korkeudella asti pilvisyys vaihtelee ja tulee iltapäiväkuuroja, ukkostakin voi esiintyä.



Idässä on poutaa.



Lapissa on pilvistä ja sataa paikoin, Pohjois-Lapissa sää poutaantuu.



Pohjois-Lappiin virtaa kylmää ilmaa tuulen kääntyessä pohjoiseen.



Maanantaina vallitsee lounainen ilmavirtaus ja tulee paikallisia sateita.



Pohjois-Lappiin työntyy lännestä korkeapaine ja kylmempää ilmaa.



Kaakosta lähestyy matalapaine ja tiistain puolella maan itäosassa kasvaa runsaan sateen mahdollisuus.



Tiistaina maan etelä- ja keskiosassa tulee sade- ja ukkoskuuroja, maan lounaisosassa sää pysynee poutaisena.



Maan itäosaan voi levitä jatkuvampia ja runsaita sateita kaakosta.



Pohjois-Lapissa on poutaa ja pilvisyys vaihtelee, sää poutaantuu päivän kuluessa myös Etelä-Lapissa mutta pysyy kuitenkin pilvisenä.



Läntisessä Euroopassa sää on laajalti aurinkoista ja poutaista. Espanjassa ilmamassa on lämpimintä ja lämpötila kohoaa paikoin jopa 35 asteen yläpuolelle.



Välimeren itäosasta itäisen Euroopan yli aina Suomen kaakkoispuolelle ulottuu pitkä säärintama, jonka itäpuolella on hyvin lämmintä ilmaa, ja lämpötila on monin paikoin 30 asteen yläpuolella.



Säärintaman länsipuolelle Keski-Euroopassa on enimmäkseen poutaa, aurinkoista ja päivälämpötila lähempänä 20 asteen lukemia.



Atlantilla oleva matalapaine tuo sateita Brittein saarten pohjoisosaan.