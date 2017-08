Kotimaa

Voiko terroritekoja estää ennalta? HS selvitti, mitä Suomessa olisi tehtävissä uusien iskujen estämiseksi

Turvatoimia

Sisäministeriön

HS käy

Kielteisen turvapaikka­päätösten saaneiden tilanne

Palautettavien velvollisuus ilmoittautua poliisille

Riskiperusteisen arvioinnin kehittäminen

Radikaalien verkostojen tarkkailun lisääminen

Tiedustelulain kiirehtiminen