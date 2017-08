Turun puukotusten vangitsemisistunto pidetään tiistaina – pääepäilty osallistuu istuntoon sairaalasta videoyhteyden välityksellä

Kotimaa

Turun puukotusten vangitsemisistunto pidetään tiistaina – pääepäilty osallistuu istuntoon sairaalasta videoyht

Turun perjantaisten puukotusten vangitsemisistunto on määrä pitää tiistaina kello 11, Varsinais-Suomen käräjäoikeudesta kerrottiin maanantaiaamuna.



Istunnolle on katsottu jo ajankohta, vaikka käräjäoikeus ei ollut saanut vielä poliisin vangitsemisesitystä ainakaan kello 8.20:een mennessä. Poliisin pitää tehdä esitys puoleenpäivään mennessä tai päästää epäillyt vapaaksi.



Poliisi on jo aiemmin ilmoittanut julkisuudessa esittävänsä pääepäiltyä vangittavaksi epäiltynä terroristisessa tarkoituksessa tehdyistä murhista ja niiden yrityksistä.



Sen sijaan on epäselvää, esittääkö poliisi myös neljää muuta pidättämäänsä miestä vangittaviksi. He ovat poliisin mukaan olleet halukkaita selvittämään asioita.



Keskusrikospoliisi kertoi sunnuntaina, että muiden epäiltyjen osuus tapahtumiin on epäselvä. Poliisi saattaa tiedotteen mukaan todeta heidät vielä syyttömiksi epäiltyyn terroritekoon.



Poliisi kuulusteli myös pääepäiltyä sunnuntaina mutta ei kommentoinut tarkemmin asiaa.



Pääepäilty on sairaalassa. Käräjäoikeuden mukaan hän osallistuu videoyhteyden välityksellä vangitsemisistuntoon.



Nuori marokkolaismies puukotti perjantaina yhteensä kymmentä henkilöä. Kaksi uhria kuoli vammoihin. Poliisi pysäytti puukottajan ampumalla tätä alaruumiiseen.



Poliisi on ilmoittanut julkaisevansa seuraavan tiedotteen tutkinnasta maanantaina kello 12, ellei merkittävää uutta tiedotettavaa ilmaannu ennen sitä.