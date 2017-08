Kotimaa

Tiistaina ukkoskuuroja voi esiintyä lähes koko maassa

Sää on tiistaina epävakaista. Ukkoskuurot ovat päivän kuluessa mahdollisia lähes koko maassa.



Pääkaupunkiseudulla aamu on poutainen, mutta enimmäkseen pilvinen. Päivän kuluessa syntyy sade- ja ukkoskuuroja. Kuurojen välissä pilvipeite rakoilee. Päivälämpötila on alle 20 astetta.



Myös muualla maan etelä- ja keskiosassa aamu on poutainen. Päivän kuluessa sade- ja ukkoskuuroja esiintyy yleisesti. Poutaisimpana sää jatkuu idässä.



Pohjoisessa sateita tulee jo aamulla Perämeren rannikolta Itä-Lappiin ulottuvalla alueella. Päivän mittaan sade- ja ukkoskuurot yleistyvät Pohjois-Pohjanmaalla sekä Kainuussa.



Illan ja yön kuluessa sää muuttuu poutaisemmaksi. Yksittäiset sadekuurot ovat kuitenkin mahdollisia vielä yöllä. Pohjois-Lapissa esiintyy hallaa.



Keskiviikkona iltapäivällä sadekuuroja tulee jälleen suuressa osassa maata. Todennäköisimmin sateita tulee maan etelä- ja itäosassa, Kainuussa ja Koillismaalla.



Välimeren länsiosasta yltää helteistä ilmamassaa Keski-Eurooppaan. Pohjois-Euroopassa sää on viileämpää ja epävakaisempaa. Myös Välimeren itäosassa on sateista.