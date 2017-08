Kotimaa

Keskiviikko on suuressa osassa maata poutainen

Pääkaupunkiseudulla aamu on poutainen mutta enimmäkseen pilvinen. Päivän mittaan pilvipeite rakoilee ja sää jatkuu pääosin poutaisena. Iltapäivällä voi tulla jokunen yksittäinen sadekuuro.



Myös muualla maan etelä- ja keskiosassa pilvisyys on runsasta. Aurinko näyttäytyy lähinnä länsirannikolla. Iltapäivällä voi tulla jokunen sadekuuro lähinnä maan itäosassa.



Pohjois-Lapissa aamu on aurinkoinen ja kylmä. Päivällä pilvisyys lisääntyy. Kainuussa, Koillismaalla sekä Etelä-Lapissa satelee paikoin vettä.



Illalla sekä torstaiyönä sää muuttuu maan länsiosassa selkeämmäksi. Maan itäosaan leviää etelästä vesisateita. Myös Perämeren rannikolla sekä Länsi-Lapissa satelee hieman vettä.



Torstaina iltapäivällä sää jatkuu maan itä- ja pohjoisosassa pilvisenä. Itärajalla ja Länsi-Lapissa satelee paikoin vettä. Muualla maassa on enimmäkseen poutaa, ja lännessä aurinko paistaa monin paikoin.



Sää on sateista niin Brittein saarilla kuin Itä-Euroopassa. Välimeren alueelta Keski-Eurooppaan ulottuu korkeapaine. Sää on aurinkoista ja lämmintä.