Professori Turun puukotuksista: Terroristinen motiivi voi olla vaikea näyttää toteen – nämä asiat saattavat olla ratkaisevia

Kotimaa

Professori Turun puukotuksista: Terroristinen motiivi voi olla vaikea näyttää toteen – nämä asiat saattavat ol

Poliisin

Turun

Mitä terroristisessa tarkoituksessa tehdystä murhasta tuomitseminen edellyttää?

Lähtökohta on, että henkilön pitää syyllistyä henkirikokseen, joka täyttää rikoslaissa määritellyt murhan tunnusmerkit.

Sen lisäksi hänen teollaan pitää olla terroristinen tarkoitus. Lain mukaan se voi ilmetä pyrkimyksenä ”aiheuttaa vakavaa pelkoa väestön keskuudessa”.

Vaihtoehtoisesti terroristinen tarkoitus määritellään laissa muun muassa pyrkimyksenä vaikuttaa hallituksen, viranomaisten tai kansainvälisten järjestöjen toimintaan.

Helsingin

Lain mukaan rikoksen on oltava myös omiaan aiheuttamaan vakavaa vahinkoa valtiolle tai kansainväliselle järjestölle, jotta kyse olisi terroristisessa tarkoituksessa tehdystä rikoksesta.

Mitä merkitystä on sillä, tuomitaanko henkilö murhasta vai terroristisessa tarkoituksessa tehdystä murhasta?