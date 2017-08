Kotimaa

AL: Kreikkalais­delfinaario haluaa eroon Särkän­niemestä siirretystä Veera-delfiinistä – Eläinsuojelu­järjestö

Eläinsuojelujärjestöt

Animalia

Valaiden puolesta

Särkänniemi

Eläinsuojelujärjestöt