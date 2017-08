Kotimaa

Torstaina on melko pilvistä ja viileää

Päivä alkaa poutaisena mutta melko pilvisenä. Iltaa kohden sää selkenee. Päivän ylin lämpötila kohoaa noin 18 asteeseen.



Pilvisyys on aamulla melko runsasta, mutta iltapäivän ja illan mittaan sää selkenee lännestä alkaen. Lämpimintä on Lounais-Suomen ja Turun seudulla.



Sää on pilvistä ja koleaa. Alueen itäosassa saadaan päivän aikana sateita. Lähinnä länsirannikolla aurinko voi näkyä aluksi. Lämpötila jää 10 ja 15 asteen välille.



Matalapaine pyörittää sateita Suomen yllä. Itärajalla ja Lapissa sataa torstain ja perjantain ajan. Muuallakin maassa sää on melko pilvistä ja koleaa.



Suuressa osassa maata on pilvistä ja kuurosateita esiintyy. Lapissa voi paikoin sataa räntää. Etelässä lämpötila kohoaa lähelle 15 astetta, pohjoisessa jäädään alle kymmeneen.



Etelä- ja Keski-Euroopassa sää jatkuu varsin lämpimänä, Välimerellä jopa kuumana. Pohjoisempana Euroopassa on epävakaisempaa ja huomattavasti viileämpää.