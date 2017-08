Suojelupoliisi: Turun puukottajasta tulleen vihjeen käsittely oli vastuullamme – ”On valitettavaa, että vaikka saimme vihjeen, tekoa ei kyetty estämään”

Kotimaa

Suojelupoliisi: Turun puukottajasta tulleen vihjeen käsittely oli vastuullamme – ”On valitettavaa, että vaikka

Juuri nyt

Turun

puukotustapauksen pääepäily on puhunut vääräuskoisten tappamisesta ja ihaillut Isis-järjestöä http://www.hs.fi/kotimaa/art-2000005337688.html , kertovat hänen tunteneet vastaanottokeskuksen asukkaat. He olivat varoittaneet asiasta viranomaisia. Myös Saksan viranomaisilla oli tietoa, että hän oli esiintynyt eri henkilöllisyyksillä.Tieto pääepäillystä oli mennyt paikallispoliisille, joka välitti alkuvuodesta vinkin nuoren miehen radikalisoitumisesta ja kiinnostuksesta ääriajatteluun suojelupoliisille (Supo). Suojelupoliisi ei kuitenkaan ottanut miestä terrorismintorjunnan kohdehenkilöksi.

Toimiko suojelupoliisi oikein, kun se ei ottanut silloisten tietojen perusteella pääepäiltyä kohdehenkilöksi eikä ilmeisesti reagoinut muutenkaan asiaan, suojelupoliisin päällikkö Antti Pelttari?

”Lounais-Suomen poliisilta meille tullut vihje ei sisältänyt sellaista tietoa, joka olisi poikennut vihjeiden yleisestä valtavirrasta. Olemme saaneet parin viime vuoden aikana yli tuhat vihjettä, jotka liittyvät radikalisoitumiseen, ääriajatteluun tai jonkin terrorijärjestön sympatisointiin tai jäsenyyteen.””Tämäkin vihje kirjattiin tietojärjestelmäämme. Siinä mielessä sitä pidettiin uskottavana ja se otettiin vakavasti. Saamassamme vihjeessä kerrottiin henkilön kiinnostuksesta ääriajatteluun, mutta siinä ei ollut konkretiaa. Ei ollut tietoa mahdollisen terrori-iskun suunnittelusta tai uhasta edes puheiden tasolla.”

Ohjeistiko suojelupoliisi paikallispoliisia toimimaan jollain tavoin pääepäillyn suhteen?

”Terrorismiin liittyvien vihjeiden jatkotyöstäminen on meidän vastuullamme. Tässä tapauksessa radikalisoitumiseen liittyvän vihjeen jatkotyöstäminen oli selvästi suojelupoliisin vastuulla.”

Oliko suojelupoliisilla tietoa miehen väitetyistä Isis-sympatioista?

”Radikalisoituminen tai terrorijärjestöjen sympatisoiminen ei ole Suomen lain mukaan rikos. Niistä ei voi vetää suoraan johtopäätöstä, että henkilö tulisi syyllistymään terrori-iskuun.””Jos olisimme lähteneet tekemään lisätarkistuksia, silloin olisi tullut esiin näitä asioita, joita on nyt tullut julkisuuteen. Eli radikalisoitumista ja vanhaa rikostaustaa. Mutta nämäkään tiedot eivät todennäköisesti olisi ylittäneet sitä kynnystä, että olisimme ottaneet hänet jatkuvan tiedustelun kohteeksi tai että olisimme saaneet tuomioistuimelta luvan käyttää poliisin salaisia tiedonhankintakeinoja.”

Kuinka paljon suojelupoliisille tulee vastaavan tason vihjeitä radikalisoituneista tai vaarallisena pidetyistä henkilöistä?

”Vihjeitä on tullut parin viime vuoden aikana yli tuhat. Teemme itsekin tiedonhankintaa ja saamme tietoa myös muilta viranomaisilta. Kansainvälisen tiedon määrä on kasvanut moninkertaiseksi viime vuosien aikana. Kohdehenkilöiden määrä on kasvanut yli 80 prosenttia viimeisen vuoden aikana. Vaikka resurssimme ovat kasvaneet, tilanne on muuttunut vielä nopeammin. Resurssit eivät ole kasvaneet yhtä paljon kuin työmäärä.”

Kun tämä henkilö ei aiheuttanut toimia suojelupoliisissa, niin missä menee raja, että suojelupoliisi alkaa toimia? Millaisia viitteitä terrorismin uhasta pitää olla?

”Nykyiset tiedonhankintakeinot liittyvät rikoksen estämiseen. Salaisia tiedonhankintakeinoja voi käyttää vain, jos voi perustellusti olettaa, että henkilö syyllistyy rikokseen. Pelkät tiedot radikalisoitumisesta, äärijärjestön sympatisoinnista tai vanhoista rikoksista ulkomailla eivät sellaisenaan luo perusteita salaiseen tiedonhankintaan.”

Millaiset asiat sitten luovat perusteita salaiseen tiedonhankintaan?

”Emme halua lähteä avaamaan operatiivista toimintaamme, ettemme vaaranna toimintaedellytyksiämme. Kuten totesin, salaisen tiedonhankinnan edellytys on perusteltu oletus siitä, että henkilö syyllistyy rikokseen.”

Onko suojelupoliisi muuttamassa käytäntöjään Turun puukotuksiin liittyvän vihjeasian vuoksi vai jatkatteko entiseen malliin?

”On valitettavaa, että vaikka saimme vihjeen, Turun tekoa ei kyetty estämään. Totta kai meidän täytyy arvioida toimintaamme jatkuvasti kriittisesti sekä pyrkiä parantamaan ja tehostamaan sitä. Minusta on välttämätöntä ja tärkeää, että käymme itse – ja kaikki muutkin käyvät – tämän asian huolellisesti läpi ja pohdimme keinoja, miten toimintaa voi parantaa ja tehostaa.”

Suojelupoliisi ei suostunut kommentoimaan tiedotustilaisuudessaan lauantaina, oliko Supolla entuudestaan tietoja Turun puukotuksen pääepäillystä ja oliko hän ollut Supon tarkkailussa. Yritittekö salata tiedotustilaisuudessa...

”[Pelttari keskeyttää kysymyksen] En yrittänyt salata. Emme ole tätä juttua tutkiva viranomainen, vaan se on keskusrikospoliisi. Emme olleet vielä koordinoineet yhdessä, mitä kerromme julkisuuteen. Sen takia en kertonut tätä asiaa vielä siinä tilaisuudessa.”

Jos tiedustelulaki menee läpi, suojelupoliisi saa paljon lisää tietomassaa. Miten pystytte seulomaan siitä olennaiset tiedot?

”Se on työtä, jota olemme tehneet jo usean vuoden ajan toimintaympäristön nopean muutoksen takia. Täytyy koko ajan miettiä prosesseja, kehittää ja systematisoida toimintaa, analyysia sekä tietojärjestelmiä. Varmaan jatkossakin joudumme priorisoimaan, mihin voimavarat käytetään.”