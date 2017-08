Kotimaa

Mopoauto kolaroi rekan kanssa Uudessakaupungissa – neljä nuorta sairaalaan

Neljä nuorta loukkaantui mopoauton ja rekan kolarissa Uudessakaupungissa keskiviikkona. Pelastuslaitos sai hälytyksen paikalle hieman ennen kello seitsemää keskiviikkoiltana.



Pelastuslaitoksen mukaan mopoauto ajoi kolmion takaa rekan kylkeen ja iskeytyi rekan takarenkaiden edessä oleviin törmäyssuojiin.



Mopoautossa oli neljä nuorta, jotka kaikki kuljetettiin sairaalaan. Heistä kaksi on loukkaantunut vakavasti.



Pelastuslaitoksen mukaan onnettomuus tapahtui risteysalueella, jolla on hyvä näkyvyys. Nopeusrajoitus alueella on 60 kilometriä tunnissa. Sää onnettomuushetkellä oli kirkas.