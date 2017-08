Kotimaa

Poliisi vapautti toisen Turussa keskiviikkona kiinniotetuista miehistä, toinen pidätettiin

Poliisi on vapauttanut toisen keskiviikkona kiinniottamistaan miehistä Turun perjantaisiin puukotuksiin liittyen. Sen sijaan toinen miehistä on pidätetty.



Pidätettyä miestä epäillään terroristisessa tarkoituksessa tehdyn rikoksen valmistelusta. Vapautettua miestä ei enää epäillä mistään.



Miehet otettiin kiinni keskiviikkona Turussa.



Puukotuksista on edelleen vangittuina pääepäilty ja kolme muuta miestä. Heitä epäillään kahdesta terroristisessa tarkoituksessa tehdystä murhasta ja kahdeksasta terroristisessa tarkoituksessa tehdystä murhan yrityksestä.



Pääepäilty on myöntänyt aiheuttaneensa kahden ihmisen kuoleman ja kahdeksan muun loukkaantumisen.



Muita vangittuja epäillään osallisuudesta tekoihin. Yksi heistä, 18-vuotias mies, on vangittu todennäköisin syin rikoksesta epäiltynä, mutta kaksi muuta on vangittu heikommalla syytä epäillä -perusteella.



He ovat kiistäneet syyllistyneensä rikoksiin.



Poliisin on viimeistään lauantaina päätettävä, vaatiiko se pidätettyä miestä vangittavaksi.