Kotimaa

Perjantaina maan eteläosaan leviää sateita

Lapissa on matalapaine sateineen. Myös Pohjois-Pohjanmaalle leviää sateita.



Pääkaupunkiseudulla sataa ajoittain.



Etelä-Suomeen voi yltää sateita etelästä. Illalla lännessä on selkeämpää ja poutaa.



Päivälämpötila on noin 15 astetta.



Keski-Suomessa on laajalti poutaa. Päivällä pilvisyys lisääntyy. Itärajalla voi aamupuolella sadella paikoin.



Illalla Pohjanmaalla sateen mahdollisuus kasvaa. Pohjois-Suomessa tulee sadetta tai sadekuuroja. Lapin pohjoisosassa pohjoistuuli on voimakasta.



Lauantaiyönä on epävakaista. Kylmää ilmaa virtaa pohjoisesta. Käsivarressa tuntureilla voi sataa jopa räntää.



Suomessa vallitsee luoteinen ilmavirtaus. Pilvisyys on runsasta ja sateita tulee eri puolilla maata.



Etelä-Euroopassa on poutaista ja hyvin lämmintä. Lämpötila on 30 asteen vaiheilla. Ranskan pohjoisosasta Keski-Eurooppaan on epävakaisempaa.



Brittein saarten pohjoisosaan leviää sateita. Skandinaviassa on laaja matalapaine sateineen.