Kotimaa

Yksi kuoli kaivinkone­onnettomuudessa Joutsassa

Yksi ihminen on kuollut Joutsassa perjantaiaamuna, kertoo hätäkeskus tiedotteessaan.



Poliisin mukaan kaivinkone on kaatunut Marjotaipaleentien lähellä ja onnettomuuden seurauksena ihminen on joutunut veden varaan. Poliisi selvittää tapausta ja tiedottaa asiasta lisää myöhemmin.



Pelastuslaitos on paikalla keräämässä Suontee-järveen kaatuneesta työkoneesta veteen joutunutta polttoainetta ja öljyä sekä estämässä aineiden leviämistä.



Hätäkeskus sai onnettomuudesta hälytyksen kello 7.10.