Kotimaa

Lauantai on viileä ja epävakainen

Nyt toistetaan : HSTV:n sääennuste lauantaina 26.8.

Viikonlopun vietto alkaa koko maassa epävakaisessa säässä. Lauantaiaamuksi pääkaupunkiseudulle on luvassa pilvistä ja kymmenisen astetta lämmintä.



Päivän mittaan sää on kirkastumassa ja etelässä lämpötila nousee viidentoista asteen tuntumaan. Iltaa kohden sateet ovat väistymässä itään, ja samalla luvassa on navakkaa puuskaista tuulta.



Katso HSTV:n sääennuste kokonaan jutun alussa olevalta videolta.