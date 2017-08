Kotimaa

Sunnuntaina sää kylmenee – Lapissa esiintyy yöpakkasia

Pääkaupunkiseudulla sää on poutaista. Pilvisyys on runsasta. Ajoittain aurinko voi kuitenkin näyttäytyä. Lämpötila jää päivälläkin 15 asteen alapuolelle.



Myös muualla maan etelä- ja keskiosassa pilvisyys on runsasta. Yksittäiset iltapäiväkuurot ovat mahdollisia. Enimmäkseen sää on kuitenkin poutaista. Päivälämpötila jää reiluun 10 asteeseen.



Pohjoisessa aurinko paistaa päivän kuluessa lähinnä Länsi-Lapissa. Muuten sää on pilvipoutaista. Päivälämpötila vaihtelee vähän 10 asteen molemmin puolin.



Heikko korkeapaine saapuu Suomeen lännestä. Samalla kylmä pohjoistuuli heikkenee. Pilvipeite rakoilee illan ja maanantaiyön kuluessa koko maassa. Lapissa esiintyy yöpakkasia.



Maanantaina iltapäivällä sää on poutaista ja maan länsi- ja pohjoisosassa myös aurinkoista. Lännessä päivälämpötila voi kohota auringon lämmittäessä jopa lähelle 20 astetta.



Euroopassa on useita matalapaineita ja sateita tulee yleisesti. Brittein saarilta Skandinaviaan yltää heikko korkeapaine. Myös Välimerellä sää on poutaista ja lämmintä.