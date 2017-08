Kotimaa

Krp: Turun puukotusten pääepäillyn henkilöllisyys ja ikä varmistunut

Terroristisessa tarkoituksessa tehdyistä murhista sekä niiden yrityksistä epäillyn marokkolaisen miehen henkilöllisyys on varmistunut kansainvälisen poliisiyhteistyön avulla, tiedottaa poliisi.



Miehen syntymävuodeksi on varmistunut 1994.



Pääepäilty on suostunut kommunikoimaan kuulustelijan kanssa. Keskustelujen sisältöä ei vielä avata tutkinnallisista syistä.