Kotimaa

Maanantaina koko maassa on poutaista

Pääkaupunkiseudulla aamu on kylmä. Päivällä lämpötila kohoaa 15 asteen tuntumaan. Pilvisyys vaihtelee päivän mittaan, ja sää on poutaista.



Maan länsiosassa sää on monin paikoin aurinkoista. Idässä pilvisyys on etenkin iltapäivällä runsaampaa. Lämpötila kohoaa lännen aurinkoisilla alueilla selvästi yli 15 asteeseen.



Myös maan pohjoisosassa aurinko paistaa monin paikoin. Selkeintä on Lapissa. Lämpötila on varhain aamulla paikoin nollassa, päivällä lämpötila kohoaa 10 ja 15 asteen välille.



Yöllä sää muuttuu selkeämmäksi koko maassa ja yöstä tulee kylmä. Tiistain kuluessa lounaistuuli voimistuu ja lännestä lähestyy pilviä ja sateita.



Tiistaina iltapäivällä vesisateita leviää maan pohjoisosaan. Jokunen tippa vettä voi tulla myös Länsi-Suomessa. Etelässä ja idässä sää on poutaista ja vielä paikoin aurinkoista.



Itä-Euroopassa oleva matalapaine liikkuu Venäjälle, ja Eurooppaan alkaa vahvistua korkeapaine. Sateita tulee vielä Espanjassa sekä Alpeilla.