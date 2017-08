Kotimaa

Tiistaina pääkaupunkiseudulle luvassa tuulista poutasäätä

Nyt toistetaan : Etelätuuli voimistuu ja lännestä saapuu sateita

Tiistaina etelätuuli voimistuu ja maan keski- ja pohjoisosaan saapuu lännestä sateita.



Pääkaupunkiseudulla sää on poutaista ja aamulla myös aurinkoista.



Päivän kuluessa pilvisyys lisääntyy ja etelätuuli voimistuu.



Päivälämpötila on reilut viisitoista astetta.



Maan länsiosassa pilvisyys on runsasta ja päivällä lännestä saapuu vesisateita.



Maan itäosaan sateita leviää illan kuluessa, päivällä sää on vielä poutaista.



Sateita leviää päivän kuluessa myös Pohjois-Suomeen, illan kuluessa sateet runsastuvat selvästi.



Lämpötila on viidentoista asteen tuntumassa, Lapissa hieman matalampi.



Keskiviikkoyön kuluessa sateita tulee vielä maan keski- ja pohjoisosassa.



Sää myös jatkuu tuulisena koko maassa.



Keskiviikon kuluessa sateet väistyvät Pohjois-Suomesta itään ja painottuvat maan etelä- ja keskiosaan.



Keskiviikkona iltapäivällä runsaimmat sateet osuvat maan länsiosasta Pohjois-Pohjanmaalle ja Kainuuseen ulottuvalle alueelle.



Lapissa sää on aurinkoista ja poutaista.



Keski-Euroopassa on laaja korkeapaine ja sää on aurinkoista ja helteistä.



Espanjassa sekä Fennoskandiassa tulee sateita, myös Kaakkois-Euroopassa on epävakaista.