KKO alensi tuomiota Pirkanmaan ihmiskauppajutussa – naista vankinaan pitäneen miehen tuomio aleni alle neljään vuoteen

Kotimaa

KKO alensi tuomiota Pirkanmaan ihmiskauppajutussa – naista vankinaan pitäneen miehen tuomio aleni alle neljään

Korkein oikeus (KKO) on alentanut keski-ikäisen miehen tuomiota poikkeuksellisessa Pirkanmaan ihmiskauppajutussa.



KKO:n mukaan miehen viiden vuoden ja kahdeksan kuukauden tuomio olisi sinänsä ollut oikeudenmukainen, mutta rangaistusta mitattaessa pitää ottaa huomioon miehen saama neljän vuoden vankeusrangaistus Ruotsissa. Kun se otetaan huomioon, miehen tuomion pituudeksi tuli kolme vuotta ja kahdeksan kuukautta.



Syytteessä oli keski-ikäinen mies ja hänen tyttärensä. Kaksikko oli pitänyt nuorta naista vankinaan yli neljä vuotta, ja uhri synnytti vankeudessa kolme lasta. Neljäs syntyi, kun uhri oli vapautunut.



Miehen tuomio tuli muun muassa törkeästä ihmiskaupasta ja lapsikaappauksesta. Tytär sai hovioikeudessa neljän vuoden tuomion muun muassa osittain nuorena henkilönä tehdystä törkeästä ihmiskaupasta. Hänen tuomionsa ei ollut KKO:n käsiteltävänä.



Lain mukaan rangaistuksessa voidaan ottaa huomioon aiempi tuomio, jos uusi rikos on tehty ennen sitä.



KKO huomautti, että lain mukaan myös toisessa EU-maassa tuomittu ehdoton vankeusrangaistus, yhdyskuntapalvelu tai vastaava otetaan huomioon. Tuomioistuimella on kuitenkin harkinnanvaraa, mutta ratkaisu on perusteltava.



KKO piti Turun hovioikeuden tuomiota virheellisenä, koska se ei ottanut Ruotsissa tuomittua rangaistusta huomioon eikä perustellut, miksi näin oli tehty.



Miehen rikosta arvioidessaan KKO otti huomioon rangaistusta korottavina seikkoina siepatun naisen nuoren iän, hänelle aiheutetun huomattavan kärsimyksen sekä yli neljä vuotta kestäneen lähes täydellisen eristämisen ulkomaailmasta.



Miehen rooli rikoksessa oli selvästi suurempi kuin hänen tyttärensä, KKO arvioi.



Myös lapsikaappausta koskeva rangaistus pitää KKO:n mukaan mitata asteikon yläpäästä, sillä pieni lapsi vietiin Ruotsiin pitkäksi ajaksi.



KKO:n mukaan teot osoittivat pitkäkestoista johdonmukaisuutta ja suunnitelmallisuutta. Myös tämä korotti rangaistusta.



Hovioikeuden tuomitsema rangaistus oli KKO:n mukaan sinänsä oikean mittainen. Kun Ruotsissa tuomittu rangaistus otettiin huomioon, miehen rangaistus kuitenkin aleni kahdella vuodella.



KKO:n mukaan miehen rangaistusta voidaan Ruotsissa saadun tuomion perusteella kohtuullistaa tavanomaista vähemmän, sillä molemmat rikoskokonaisuudet osoittavat vakavaa piittaamattomuutta muiden ihmisten koskemattomuudesta.



Ruotsissa mies oli tuomittu törkeästä raiskauksesta, ryöstöstä ja vapaudenriistosta.